Производитель / Поставщик DAYCO № Производителя 13A0850HD Наименование Ремень 13x 850 Длина [мм] 850,0

Запчасть ремень 13x 850 представлена по производителю DAYCO с артикулом 13A0850HD. У данной детали есть аналоги с номерами: 13A0850C, 6464MC, 852716615, 853216464, 870116464. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень 13x 850, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAYCO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.