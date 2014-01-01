Производитель / Поставщик DAFMI № Производителя 33023501170Д443П Наименование Колодки тормозные ГАЗ-3110,3302 передние (4шт.) DAFMI Semi Metallic

Запчасть колодки тормозные ГАЗ-3110 3302 передние (4шт.) DAFMI Semi Metallic представлена по производителю DAFMI с артикулом 33023501170/Д443П. У данной детали есть аналоги с номерами: 33023501170Д443П Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные ГАЗ-3110 3302 передние (4шт.) DAFMI Semi Metallic на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAFMI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.