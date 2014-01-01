Производитель / Поставщик DAF № Производителя 288403 Наименование Трубка воздушная компрессора CF85IV/XF105 металл

Запчасть трубка воздушная компрессора CF85IV/XF 105 металл представлена по производителю DAF с артикулом 288403. У данной детали есть аналоги с номерами: 288403, 288403. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка воздушная компрессора CF85IV/XF 105 металл на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.