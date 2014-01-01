Производитель / Поставщик DAF № Производителя 272244 Наименование Кольцо уплотнительное масляного насоса ДВС резиновое D=32

Запчасть кольцо уплотнительное масляного насоса ДВС резиновое D=32 представлена по производителю DAF с артикулом 0272244. У данной детали есть аналоги с номерами: 0272244 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное масляного насоса ДВС резиновое D=32 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.