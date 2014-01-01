Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2148396 Наименование Датчик тахографа L=25MM DAF 75/85CF/CF75/85/CF75IV/85IV

Запчасть датчик тахографа L=25MM Даф 75/85CF/CF 75/85/CF75IV/85IV представлена по производителю DAF с артикулом 2148396. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик тахографа L=25MM Даф 75/85CF/CF 75/85/CF75IV/85IV, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.