Производитель / Поставщик DAF № Производителя 213966 Наименование Сальник тормозного вала DAF 42х56х7

Запчасть сальник тормозного вала Даф 42х56х7 представлена по производителю DAF с артикулом 0213966. У данной детали есть аналоги с номерами: 0213966, 11019500, 12010943B, 213966, 420084, 344400, 810434. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник тормозного вала Даф 42х56х7 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.