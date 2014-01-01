Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2126981 Наименование Датчик давления турбины DAF CF85IV/XF105

Запчасть датчик давления турбины Даф CF85IV/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 2126981. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления турбины Даф CF85IV/XF 105, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.