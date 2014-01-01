Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2124605 Наименование Трубка охлаждающей жидкости отопителя (подача) CF85IV/XF95/105

Запчасть трубка охлаждающей жидкости отопителя (подача) CF85IV/XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 2124605. У данной детали есть аналоги с номерами: 2124605 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка охлаждающей жидкости отопителя (подача) CF85IV/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.