Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2124573 Наименование Патрубок радиатора 01 выход DAF CF85IV/XF95/105

Запчасть патрубок радиатора 01 выход Даф CF85IV/XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 2124573. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора 01 выход Даф CF85IV/XF 95/105, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.