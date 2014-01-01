Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2124571 Наименование Трубка компрессора L=132 мм DAF CF85IV 105

Запчасть трубка компрессора L=132 мм Даф CF85IV 105 представлена по производителю DAF с артикулом 2124571. Применяется на FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280, Iveco Stralis, Ивеко Стралис. С двигателями CURSOR 13. У данной детали есть аналоги с номерами: 2124571 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка компрессора L=132 мм Даф CF85IV 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.