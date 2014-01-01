Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2124570 Наименование Патрубок системы охлаждения компрессора L=194mm (подача) Даф

Запчасть патрубок системы охлаждения компрессора L=194mm (подача) Даф представлена по производителю DAF с артикулом 2124570. У данной детали есть аналоги с номерами: 2124570 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные Патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DAF для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.