Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2120352 Наименование Крыло задней оси правое конечная часть DAF CF75/85IV/XF105 (нового образца)

Запчасть крыло задней оси правое конечная часть Даф CF 75/85IV/XF 105 (нового образца) представлена по производителю DAF с артикулом 2120352. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло задней оси правое конечная часть Даф CF 75/85IV/XF 105 (нового образца), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.