Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2107993 Наименование Осушитель воздуха Даф 105 без 4-х контурного крана Вес, г 4,5

Если вы хотите купить осушитель воздуха Даф 105 без 4-х контурного крана, просто позвоните нам! Применяется на DAF, 105, XF105, XF 105, 105XF, CF75, CF85. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DAF с артикулом 2107993. У данной детали есть аналоги с номерами: 01024148, 1738764, 1738768, 2107991, 2310542, 570031, K014986N50. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DAF.