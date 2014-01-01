Производитель / Поставщик DAF № Производителя 2106219 Наименование Прокладка коллектора выпускного ДВС MX DAF CF85IV/XF105 (1926047) Вес, г 0,02

Запчасть прокладка коллектора выпускного ДВС MX Даф CF85IV/XF 105 (1926047) представлена по производителю DAF с артикулом 2106219. У данной детали есть аналоги с номерами: 2106219 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка коллектора выпускного ДВС MX Даф CF85IV/XF 105 (1926047) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.