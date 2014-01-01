Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1956924 Наименование Вилка подшипника выжимного КПП ZF ECOSPLIT AS-Tronic Вес, г 2,7 Объем 7.56

Запчасть вилка подшипника выжимного КПП ZF ECOSPLIT AS-Tronic представлена по производителю DAF с артикулом 1956924. У данной детали есть аналоги с номерами: 1956924 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка подшипника выжимного КПП ZF ECOSPLIT AS-Tronic на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.