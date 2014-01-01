Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1954744 Наименование Щетка стеклоочистителя L=600mm DAF LF45/55 с форсункой омывателя стекла Вес, г 1,29 Объем 6.86

Запчасть щетка стеклоочистителя L=600mm Даф LF 45/55 с форсункой омывателя стекла представлена по производителю DAF с артикулом 1954744. У данной детали есть аналоги с номерами: 1954744 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя L=600mm Даф LF 45/55 с форсункой омывателя стекла на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.