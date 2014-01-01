Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1946804 Наименование Датчик заднего хода КПП ZF Вес, г 0,09 Объем 0.12

Запчасть датчик заднего хода КПП ZF представлена по производителю DAF с артикулом 1946804. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик заднего хода КПП ZF, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.