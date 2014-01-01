Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1944459 Наименование Турбина HE500VG DAF мотор MX-13

Запчасть турбина HE500VG Даф мотор MX-13 представлена по производителю DAF с артикулом 1944459. У данной детали есть аналоги с номерами: 1907280, 1959915, 2047386, 3781185, 3791936, 3791939, 3792555. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина HE500VG Даф мотор MX-13, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.