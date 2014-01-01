Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1944418 Наименование Амортизатор подвески передней CF75IV/85IV/XF95/105 (1696291) Вес, г 5,5 Объем 2.65

Запчасть амортизатор подвески передней CF75IV/85IV/XF 95/105 (1696291) представлена по производителю DAF с артикулом 1944418. У данной детали есть аналоги с номерами: 1944418 Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор подвески передней CF75IV/85IV/XF 95/105 (1696291) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.