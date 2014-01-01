|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1944418
|Наименование
|Амортизатор подвески передней CF75IV/85IV/XF95/105 (1696291)
|Вес, г
|5,5
|Объем
|2.65
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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