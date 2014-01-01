Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1944417 Наименование Амортизатор подвески передний 402х698 I/I 16x70 16x70 DAF85CF/95XF/105XF 1944417 Вес, г 5,5 Объем 3.39

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