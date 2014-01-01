Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1936324 Наименование Крышка масляного фильтра центрифуги пластмассовая ДВС MX Вес, г 0,44 Объем 3.76

Запчасть крышка масляного фильтра центрифуги пластмассовая ДВС MX представлена по производителю DAF с артикулом 1936324. У данной детали есть аналоги с номерами: 1936324 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка масляного фильтра центрифуги пластмассовая ДВС MX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.