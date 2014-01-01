Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1935399R Наименование Комплект сцепления DAF XF95 (1329549R + 1813471R + 1822487) Вес, г 36,05 Объем 37.1

Запчасть комплект сцепления Даф XF 95 (1329549R + 1813471R + 1822487) представлена по производителю DAF с артикулом 1935399R. У данной детали есть аналоги с номерами: 1935399R, 0002543208, 002000493, 0032502215, 0523128, 0691263KM, 1686642. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект сцепления Даф XF 95 (1329549R + 1813471R + 1822487) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.