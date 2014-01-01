Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1935393R Наименование К-т сцепления CF75/85/XF95

Запчасть к-т сцепления CF 75/85/XF 95 представлена по производителю DAF с артикулом 1935393R. У данной детали есть аналоги с номерами: 1935393R, 0690891, 0690891KM, 083401108108, 0834011081S, 1714246R, 1714248R. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления CF 75/85/XF 95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.