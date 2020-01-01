Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1935392R Наименование Сцепление, комплект ZF 16S-2020/2220 DAF CF85/XF105 Вес, г 48,41 Объем 37.1

Запчасть сцепление комплект ZF 16S-2020/2220 Даф CF 85/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1935392R. У данной детали есть аналоги с номерами: 1851350R, 3400700361, 6433284000, 827282, 1935392R, 0690891, 0690891KM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сцепление комплект ZF 16S-2020/2220 Даф CF 85/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.