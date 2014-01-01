Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1933740 Наименование Фильтр воздушный DAF CF85IV Евро 4/5 1933740 DAF Вес, г 2,98 Объем 39.33

Запчасть фильтр воздушный Даф CF85IV Евро 4/5 1933740 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1933740. У данной детали есть аналоги с номерами: 1933740 Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный Даф CF85IV Евро 4/5 1933740 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.