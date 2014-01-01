Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1933104 Наименование Труба охлаждающей жидкости ретардера Daf Вес, г 3,63 Объем 195.7

Запчасть труба охлаждающей жидкости ретардера Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1933104. У данной детали есть аналоги с номерами: 1933104 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба охлаждающей жидкости ретардера Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.