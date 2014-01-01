Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1925731 Наименование Регулятор печки (реостат) DAF CF65/75/85IV/XF105, MB Actros/Axor/Atego Вес, г 0,08 Объем 0.23

Запчасть регулятор печки (реостат) Даф CF 65 /75/85IV/XF 105 Мерседес Актрос/Аксор/Атего представлена по производителю DAF с артикулом 1925731. У данной детали есть аналоги с номерами: 1925731 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия регулятор печки (реостат) Даф CF 65 /75/85IV/XF 105 Мерседес Актрос/Аксор/Атего на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.