|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1917197R
|Наименование
|Блок электронный ECAS Даф (на СТО не смогли установить, как будто нет связи с блоком) блок был новый
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