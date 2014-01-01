Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1916597 Наименование Электромуфта вентилятора DAF CF85IV/XF105 Вес, г 8,64 Объем 20.18

Запчасть электромуфта вентилятора Даф CF85IV/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1916597. У данной детали есть аналоги с номерами: 1916597, 051021. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия электромуфта вентилятора Даф CF85IV/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.