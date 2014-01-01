Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1914283 Наименование Насос подъема кабины DAF 65CF/75/CF65/75/85/XF105 Вес, г 2,5 Объем 3.98

Запчасть насос подъема кабины Даф 65CF/75/CF 65 /75/85/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1914283. У данной детали есть аналоги с номерами: 1914283, M4711001, 050355, 1382283, 1450903, 1450903R, 565103. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос подъема кабины Даф 65CF/75/CF 65 /75/85/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.