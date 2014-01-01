Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1905000 Наименование Трубка впрыска топлива DAF CF85IV/XF105 ДВС MX 1905000 Вес, г 0,28 Объем 2.38

Запчасть трубка впрыска топлива Даф CF85IV/XF 105 ДВС MX 1905000 представлена по производителю DAF с артикулом 1905000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1905000 Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка впрыска топлива Даф CF85IV/XF 105 ДВС MX 1905000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.