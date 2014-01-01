Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1904782 Наименование Палец сателлита планетарной передачи КПП DAF/MAN/IVECO/RVI Вес, г 0,58 Объем 0.19

Запчасть палец сателлита планетарной передачи КПП Даф/МАН/Ивеко/Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1904782. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить палец сателлита планетарной передачи КПП Даф/МАН/Ивеко/Рено, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.