Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1902997 Наименование Наконечник рулевой тяги поперечной RHT M28x1 5 M20 Вес, г 1,36 Объем 2.37

Запчасть наконечник рулевой тяги поперечной RHT M28x1 5 M20 представлена по производителю DAF с артикулом 1902997. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги поперечной RHT M28x1 5 M20, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.