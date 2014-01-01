Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1899863 Наименование Шестерня КПП ZF-BK 144 BC Вес, г 0,99 Объем 1.2

Если вы хотите купить шестерня КПП ZF-BK 144 BC, просто позвоните нам! Применяется на DAF. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DAF с артикулом 1899863. У данной детали есть аналоги с номерами: 1325304224, 95535843. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF.