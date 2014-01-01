Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1899830 Наименование Палец планетарной передачи КПП DAF/MAN/IVECO/RVI (нового образца) Вес, г 0,49 Объем 0.12

Запчасть палец планетарной передачи КПП Даф/МАН/Ивеко/Рено (нового образца) представлена по производителю DAF с артикулом 1899830. У данной детали есть аналоги с номерами: 1899830 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец планетарной передачи КПП Даф/МАН/Ивеко/Рено (нового образца) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.