|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1897354R
|Наименование
|Турбокомпрессор DAF CF 85 XF 105 двигатель MX300 крыльчатка из титана 1897354R
|Вес, г
|31,33
|Объем
|53.36
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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