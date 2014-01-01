|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1897353
|Наименование
|Турбина Даф 105 двигатель MX300 (крыльчатка из титана) 340kW
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