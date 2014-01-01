Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1897352R Наименование Турбокомпрессор DAF CF85IV/XF105 ДВС MX 510 л/с (крыльчатка из титана) Вес, г 29,51 Объем 68.63

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