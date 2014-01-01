Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1897110 Наименование Ремкомплект блока управления КПП Astronik Вес, г 0,49 Объем 2.64

Запчасть ремкомплект блока управления КПП Astronik представлена по производителю DAF с артикулом 1897110. У данной детали есть аналоги с номерами: 1897110, 0501324254, 4213559492, 81326906049, A0002642015, 0002642015, 81326906035. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект блока управления КПП Astronik на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.