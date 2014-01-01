Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1896784 Наименование Сальник первичного вала КПП 88,0x95,5x6,0 DAF/MAN/IVECO/RVI Вес, г 0,02 Объем 0.07

Запчасть сальник первичного вала КПП 88 0x95 5x6 0 Даф МАН Ивеко Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1896784. У данной детали есть аналоги с номерами: 1896784 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник первичного вала КПП 88 0x95 5x6 0 Даф МАН Ивеко Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.