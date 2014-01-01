Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1896759 Наименование Комплект: натяжитель+ремень+корпус привода вентилятора DAF CF85IV/XF105 ДВС MX (1942517 + 1661949+18 Вес, г 9,21 Объем 15.62

Запчасть комплект: натяжитель+ремень+корпус привода вентилятора Даф CF85IV/XF 105 ДВС MX (1942517 + 1661949+18 представлена по производителю DAF с артикулом 1896759. У данной детали есть аналоги с номерами: 1896759 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект: натяжитель+ремень+корпус привода вентилятора Даф CF85IV/XF 105 ДВС MX (1942517 + 1661949+18 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.