Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1895528 Наименование Ремкомплект оси поворотного кулака (комплект на сторону) 1895528 Вес, г 1,77 Объем 2.81

Запчасть ремкомплект оси поворотного кулака (комплект на сторону) 1895528 представлена по производителю DAF с артикулом 1895528. У данной детали есть аналоги с номерами: 1895528, 0683466, 0683590. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект оси поворотного кулака (комплект на сторону) 1895528 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.