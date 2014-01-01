Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1892666 Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги DAF/Iveco L=115mm размер конуса 26 мм M28x1 5 Вес, г 1,21 Объем 0.9

Запчасть наконечник поперечной рулевой тяги Даф/Ивеко L=115mm размер конуса 26 мм M28x1 5 представлена по производителю DAF с артикулом 1892666. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник поперечной рулевой тяги Даф/Ивеко L=115mm размер конуса 26 мм M28x1 5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.