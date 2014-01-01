Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1889625 Наименование Датчик КПП, 1889625 DAF Вес, г 0,04 Объем 0.06

Запчасть датчик КПП 1889625 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1889625. У данной детали есть аналоги с номерами: 1889625, 1622007, 42542860. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик КПП 1889625 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.