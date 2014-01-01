Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1887735 Наименование Поршень цилиндра включения КПП ZF Даф Ман с кольцом Вес, г 0,18 Объем 0.07

Если вы хотите купить поршень цилиндра включения КПП ZF Даф Ман с кольцом, просто позвоните нам! Применяется на MAN, DAF. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DAF с артикулом 1887735. У данной детали есть аналоги с номерами: 0501324670, 1291085, 1315312020, 5001843025, 81327390027, 93193406, 95534203. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя DAF.