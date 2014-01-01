Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1883619 Наименование Синхронизаторы КПП (комплект) Вес, г 3,56 Объем 13.89

Запчасть синхронизаторы КПП (комплект) представлена по производителю DAF с артикулом 1883619. У данной детали есть аналоги с номерами: 1883619, 1316298037. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия синхронизаторы КПП (комплект) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.