Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1881800 Наименование Крышка ступицы 158x40x125 DAF CF65/75/85/XF95/105 Вес, г 0,44 Объем 1.53

Запчасть крышка ступицы 158x40x125 Даф CF 65 /75/85/XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1881800. У данной детали есть аналоги с номерами: 1881800 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка ступицы 158x40x125 Даф CF 65 /75/85/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.