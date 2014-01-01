Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1876833 Наименование Хомут шлангов D=100-130мм Вес, г 0,08 Объем 0.23

Если вы хотите купить хомут шлангов D=100-130мм, просто позвоните нам! Применяется на DAF. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DAF с артикулом 1876833. У данной детали есть аналоги с номерами: Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя DAF.