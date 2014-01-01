Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1876189 Наименование Сальник коленвала передний 134х161х16 ДВС MX Вес, г 0,25 Объем 0.77

Запчасть сальник коленвала передний 134х161х16 ДВС MX представлена по производителю DAF с артикулом 1876189. У данной детали есть аналоги с номерами: 1876189 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала передний 134х161х16 ДВС MX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.