|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1875551
|Наименование
|Крыло задней оси правое/левое, верхняя часть DAF XF105 (с креплением)
|Вес, г
|3,55
|Объем
|176.4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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