Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1875551 Наименование Крыло задней оси правое/левое, верхняя часть DAF XF105 (с креплением) Вес, г 3,55 Объем 176.4

Запчасть крыло задней оси правое/левое верхняя часть Даф XF 105 (с креплением) представлена по производителю DAF с артикулом 1875551. У данной детали есть аналоги с номерами: 1875551, 18500220, 20410530, DFBODY50, SA2D0519, XF5520, 18500220. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло задней оси правое/левое верхняя часть Даф XF 105 (с креплением) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.